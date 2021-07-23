Без гарантій для України: в уряді пояснили, що не так з угодою Меркель - Байдена

Угоду щодо "Північного потоку-2", укладену напередодні між США та Німеччиною, розкритикували в Україні.

Свою думку щодо цього висловила віцепрем'єрка з питань інтеграції в ЄС та НАТО Ольга Стефанішина. Вона виступила в ефірі одного з українських телеканалів. Жодних перспектив та безпекових гарантій

Урядовиця звернула увагу на те, що угода між Берліном та Вашингтоном не передбачає ніяких гарантій для України. Мовляв, їх не отримали ні у згаданій заяві, ні поза нею. "Там мовиться, що Німеччина підтримуватиме ініціативу "Тримор'я". Україна й так намагається приєднатися до неї, вона і так існує. Тож ця підтримка мені не зрозуміла", - відзначила Стефанішина. Довідка. "Тримор'я" - це політичне об'єднання 12 країн, створене за ініціативою Польщі та Хорватії. На перший саміт у 2016 році запрошували й Україну, але відповіді від нас не отримали.

Українська віцепрем'єрка зауважила, що у документі також згадується про створення фонду зеленої трансформації. Однак, відповідні перемовини Україна веде вже тривалий час.

"Жодних нових ініціатив ця заява не передбачає. Натомість жодних перспектив та безпекових гарантій, зокрема - щодо членства в НАТО, ми не отримали", - підсумувала Стефанішина.

Що відомо про угоду між США та Німеччиною

Головні домовленості Сполучених Штатів Америки та Німеччини щодо "Північного потоку-2" стосуються збереження транзиту газу через Україну.

В угоді вказано: якщо Кремль спробує використовувати енергію як зброю або буде чинити інші агресивні дії проти України, Берлін допускає запровадження нових санкцій.

Ангела Меркель та Джо Байден домовилися знайти спосіб продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року на 10 років. Для цього призначать спеціального представника.

Також Вашингтон й Берлін працюватимуть над заохоченням використання відновлюваних джерел енергії. Для цього створять "зелений фонд", на який виділять 1 мільярд доларів.

24 канал

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