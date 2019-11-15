Без референдума землю иностранцам продавать не будут - Разумков

Пока нет и речи о передаче прав на украинские земли компаниям, владельцами/бенефициарами которых являются иностранцы, заявил спикер Рады. Украинцам еще надо самим увидеть, как на самом деле будет работать рынок земли.

Рынок земли могут открыть для иностранцев, но только после референдума. Так считает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, о чем он заявил в эфире программы Право на владу на канале 1+1.

По его словам, сообщения, будто бы такой референдум пропишут в законе еще до голосования за рынок земли во втором чтении, "не соответствуют действительности".

"Это невозможно физически: подготовить и провести референдум, закона о нем нет", - напомнил Разумков.

Референдум, говорит он, состоится. И только после него, когда украинцы ответят, готовы или нет они дать возможность иностранцам покупать землю/корпоративные права, рынок могут открыть и для иностранцев.

Справка. 13 ноября 2019-го Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (смотрите поименно). О чем это - кратко. "Слуги народа" смогли сами принять его - 227 "за" плюс 13 внефракционных. Принятие в целом прогнозируют до конца года.