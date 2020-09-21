Без загальної амністії складно розраховувати на мир на Донбасі - Фокін

Заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін вважає, що без оголошення загальної амністії складно буде розраховувати на встановлення повноцінного миру на Донбасі навіть у віддаленій перспективі.

Як передає Укрінформ, про це Фокін заявив в інтерв'ю Українському радіо.

"Не можна розраховувати на мир навіть у віддаленій перспективі, якщо не оголосити загальну амністію", - сказав Фокін.

У відповідь на репліку ведучої, як можна амністувати бойовиків, які катували та вбивали людей, Фокін зауважив, що не може собі уявити "вибіркову амністію".

"Скажімо, очистили ми землю від окупантів, Донбас український і кордон взятий під контроль нашими прикордонниками. Як робити далі? Починати шукати злочинців серед військових? Їх близько 250-300 тисяч", - зазначив перший заступник голови делегації України в ТКГ.

Водночас Фокін підкреслив, що "ніде, ніяким чином" не казав, що треба помилувати злочинців, які ґвалтували, вбивали, знущалися, помилувати садистів, які фотографували свої злочини. За його словами, було багато злочинів, які мають бути розслідувані, а винні мають понести покарання.

"Але сьогодні, щоб припинити війну - моя позиція - не держави, не ТКГ, а моя особиста - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, розв'язати питання особливого статусу окремих районів Донбасу, а краще за все Донбасу", - вважає експрем'єр-міністр.

Окрім того, Фокін зауважив, що є світова практика, відповідно до якої, навіть якби Україна або інша країна не захотіла виявляти, переслідувати й карати злочинців, це зробила б міжнародна спільнота.

При цьому Фокін звернув увагу, що згідно з Конституцією України амністія оголошується законом, а закон про амністію не може бути прийнятий на всеукраїнському референдумі.

"Оскільки будь-який референдум означає думку окремих людей, а закон про амністію є світовим законом. Таким запобіжником законодавець виключає волю громадянина, тому амністія відрізняється від помилування, оскільки відбувається незалежно від волі людини", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України готує пакет законопроєктів щодо перехідного періоду після гарячої фази конфлікту на Донбасі, в якому буде дано визначення понять колаборантів, про порядок амністії та багато інших важливих положень.

Верховна Рада 17 вересня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права" (No2689).

Зокрема, зміни до статті 8 передбачають запровадження принципу універсальної юрисдикції щодо злочинів агресії, геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, тобто такої дії законодавства про кримінальну відповідальність, яка не пов'язана з місцем вчинення злочину, громадянством, постійним місцем проживання підозрюваного чи потерпілого або шкодою національним інтересам держави.