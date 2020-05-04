Без зарплати за квітень залишаться 60 депутатів-прогульників - ОПОРА

Народним обранцям, які понад третину голосувань пропустили, а таких депутатів у квітні виявилося 60, не відшкодовується їх місячний заробіток.

Про це повідомляє Громадянська мережа "ОПОРА".

"У квітні 60 депутатів пропустили більше 30 % голосувань у парламенті. Відповідно до ухвалених у жовтні 2019 року парламентом змін до законодавства тепер відвідуваність народними депутатами пленарних засідань вимірюється участю їх у голосуваннях. Тобто, якщо депутат не голосує, то він не присутній на засіданнях. Обранцям, які пропустили більше 30% голосувань, не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням ними депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць. Таке рішення по депутатах мають прийняти у Комітеті з питань Регламенту депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними ОПОРИ, 100% голосувань пропустили 16 депутатів, зокрема Андрій Кожем'якін (Батьківщина), Андрій Холодов (Слуга народу), Анжеліка Лабунська (Батьківщина), Вадим Новинський (позафракційний), Вадим Столар (ОПЗЖ), Валерій Дубіль (Батьківщина), Віктор Балога (За майбутнє), Віталій Данілов (Батьківщина), Григорій Немиря (Батьківщина), Мустафа Джемілєв (Європейська солідарність), Олег Макаров (Голос), Олександра Устінова (Голос), Олесь Довгий (позафракційні), Сергій Власенко (Батьківщина), Сергій Рудик (позафракційний), Сергій Тарута (Батьківщина).