Безкоштовного адвоката Януковича викрили в прискореному вивченні справи

Слідство звинувачує Януковича за трьома статтями: державна зрада, пособництво у веденні агресивної війни, пособництво в посяганні на територіальну цілісність України

У розпорядження "Главкому" потрапили фотографії журналу ознайомлення з матеріалами справи у державній зраді екс-президента-втікача Віктора Януковича.

З фото видно, що недавно призначений адвокат Центру безоплатної правової допомоги Юрій Рябовол почав знайомитися з матеріалами справи, про що робить записи у спецільаному журналі. Згідно з цими записами, захисник встигає за годину-півтори ознайомитися відразу чотирма томами справи. Як уточнює джерело "Главкома", яке бере участь в цьому процесі, кожен том - це 200-250 сторінок. "Тобто, за цей час новий адвокат встигає перегортати близько 1000 сторінок матеріалів справи. Всього ж у справі близько 59 томів і ще більше 1000 хвилин фото-відеоматеріалів. Це означає, що Рябовола прокуратура квапить з ознайомленням матеріалів кримінальної справи, щоб на найближчому засіданні 16 серпня 2018 року розпочати дебати і в найближчий місяць винести вирок Януковичу", - робить висновок джерело. За його підрахунками, навіть якщо врахувати "таку крейсерську швидкість" ознайомлення зі справою адвоката Рябовола, то до 16 серпня він навряд чи встигне ознайомитися і з половиною матеріріалів справи про держзраду.

Фотографія журналу ознайомлення з матеріалами справи у державній зраді екс- президента-втікача Віктора Януковича

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю "Главкому" Олександр Байдик, один з адвокатів Януковича, найнятий за контрактом, повідомляв, що захиснику ЦБПП Рябоволу від ГПУ поставлено завдання заслухати дебати і таким чином продемонструвати змагальність у процесі. "ГПУ зараз намагається вплинути на захисника Рябовола, аби він зі справою ознайомився за 10 днів. Але мені, наприклад, для ознайомлення потрібно хоча би три місяці", - зазначив Байдик минулого тижня. Сторона захисту Януковича доходить висновку, що перед новим адвокатом стоїть завдання завершити справу про держзраду Януковича, і тим самим зняти всі звинувачення на адресу прокуратури в тому, що вона нібито "зливає" усі резонансні справи. Адвокат Байдик також підтвердив небезпідставність чуток про те, що Януковичу винесуть обвинувальний вирок - 15 років з конфіскацією майна. Хоча в прокуратурі "Главкому" цю інформацію спростовують.

Раніше повідомлялося, що Оболонський райсуд Києва вирішив замінити призначеного Януковичу від держави адвоката Віктора Овсяннікова іншим адвокатом з київського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Судові дебати у справі Януковича мали розпочатися 30 липня, але не відбулися. 1 серпня суд переніс засідання у цій справі на 16 серпня.

Слідство звинувачує Януковича за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни), ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).