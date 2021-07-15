Безос відправиться в космос зі найстарішим і наймолодшим астронавтами

Мільярдер, глава космічної компанії Blue Origin Джефф Безос полетить в космос з 18-річним Олівером Деменом. Він стане першою людиною, яка заплатила за політ на кораблі New Shepard в космос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Blue Origin.

Демен полетить до краю космосу разом із засновником Amazon, його братом Марком Безосом і легендарним піонером аерокосмічної галузі Уоллі Фанком на ракеті New Shepard компанії Blue Origin, запуск якої запланований на 20 липня.

Однак у компанії уточнили, що Демен полетить у космос замість переможця аукціону, ім'я якого досі не розголошується. Відзначається, що переможець аукціону, який заплатив за квиток 28 млн доларів, не може полетіти в космос "через конфлікти в розкладі".

Представник компанії Blue Origin повідомив виданню CNBC, що Демен був учасником аукціону і отримав місце на другий рейс.

У компанії повідомили, що Демен - син генерального директора Somerset Capital Partners Джоеса Демена, який заплатив за це місце, але замість нього полетить Олівер.

У свої 18 років Демен стане наймолодшою людиною, яка полетить в космос, а 82-річна Фанк також стане найстарішою людиною, яка побувала в космосі.

Нагадаємо, разом з Безосом на борту корабля New Shepard полетить 82-річна Уоллі Фанк, яка повинна була полетіти в космос ще в 1960-х роках.

Крім того, на початку тижня Федеральне авіаційне управління (FAA) затвердило ліцензію Blue Origin на перевезення людей на космічному кораблі New Shepard.