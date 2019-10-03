Безсмертный готов опубликовать секретные документы с Минских переговоров

Бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный не поддерживает согласованную Украиной "формулу Штайнмайера" и готов опубликовать секретные документы с переговоров в Минске.

Об этом сообщает Сегодня.

Про свои планы Безсмертный заявил во время заседания круглого стола на тему: "Внешняя политика и политика безопасности после обновления власти: последовательность, изменения, перспективы".

Бывший представитель Украины раскритиковал переговорный процесс по Донбассу.

"Я уже многих предупреждал, что, если будут такие шаги, как сделаны в последние дни, я постепенно буду обнародовать документы, потому что я вижу профессиональную и просто элементарную неосведомленность с (Минским) процессом, и меня это раздражает", - отметил Безсмертный.

Ранее "Хвиля" сообщала, что в Минске 1 октября прошла встреча Трехсторонней контактной группы, где Украина одобрила содержание "формулы Штайнмайера". Но в Минске прошло только согласование документа. Далее он будет передан "нормандской четверке", которой предстоит обсудить все моменты, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Одобрение минского документа Киевом ни на что не повлияло, а только помогло ликвидировать последнюю преграду для организации переговоров в "нормандском формате".

Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Украина не намерена уступать своим интересам, и выборы в ОРДЛО будут проведены только после вывода российских войск.

Хвиля

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