Безвиз: миссия отпустить или удержать?

Не стоит безвиз трех лет разрушения страны.

6 апреля Европарламент проголосовал за безвизовый режим для Украины, и вот вчера, 11 июня, эта процедура официально вступила в силу. Почти 2 тысячи украинцев, по данным Госпогранслужбы, уже воспользовались возможностью безвизового пересечения украинской границы.

В своем «Твиттере» президент Украины написал, что теперь «каждый украинец сможет выпить фантастическое кофе в Братиславе, полететь лаукостом в Варшаву, сходить в Венскую оперу». Но нет, не каждый. Не поедут, не попьют, не послушают оперу те, кого убили на войне, которую он не хочет прекращать. Те, у кого яценюки, гонтаревы, коболевы, вовки, гройсманы и другие соучастники забрали деньги завышенными тарифами, воровством вкладов, налогами и ценами. Те, кого преждевременно не стало благодаря недореформам.

Не надо обманывать людей и обманываться самому. Как бы президенту не хотелось прикрыть безвизом все сотворенные беды — не получится. Искусственная эйфория скоро закончится — и люди на Украине опять столкнутся с созданной «життям по-новому».

К тому же, надо сказать, что безвизовый режим предусматривает возможность только путешествовать и не дает украинским гражданам права на трудоустройство в ЕС. Однако социально-экономическая ситуации в стране настолько сложна, что все больше наших сограждан ищут возможности именно трудоустроиться в Европе.

«Публичный аудит» неоднократно акцентировал внимание на катастрофическом спаде экономики по всем ключевым макро- и микропоказателям. Собственно, это чувствует на себе каждая семья, ведь доходы за последние три года уменьшились как минимум вдвое. Если в 2014-м средний годовой доход украинской семьи составлял около 3,5 тысячи долларов, то сегодня он является не выше, чем 1,4 тысячи долларов. Уровень безработицы достиг 10% — 1,7 миллиона человек сегодня не трудоустроены.

Все это выливается в различные последствия, но прежде всего — в поразительную убыль населения. Отрицательная отметка пугает: почти минус тысяча людей в день. Поэтому, не исключено, что наши граждане в поисках лучшей доли подвергнутся соблазну и используют открытые границы с Европой в том числе для нелегального трудоустройства.

Понимает все это как украинская власть, так и руководство ЕС. Когда посла Франции на Украине И. Дюмон прямо спросили, не пугает ли Европу вероятность массового наплыва украинцев, она ответила: «Это, знаете, не нам бояться надо, а украинской власти. Я знаю, что они смотрят на это серьезно, поскольку если Украина потеряет свою рабочую силу, то это проблема, в первую очередь, для Украины… страна ежегодно и так «теряет» многих людей. Нужно найти выход из этого. А выход — это реформы, менять страну, чтобы люди захотели оставаться здесь».

Немного статистики. По данным Госпогранслужбы, в прошлом году украинцы пересекли собственную границу в сторону ЕС 25,2 миллиона раз, в 2015 году — 23,2 миллиона, в 2014-м — 22,6 миллиона, в 2013-м — 23,9 миллиона.

Официальных данных, где и сколько наших соотечественников работает за границей, нет, поскольку пограничники фиксируют лишь факт пересечения границы. Однако свои оценки предоставляет Госслужба занятости. Она сообщает, что за рубежом работает примерно 5 млн украинцев (для сравнения, это больше, чем население Ирландии). 43% работников едут на строительство и ремонтные работы, 23% — задействованы на работах в сельскохозяйственном секторе, 10% работают по дому, 8% ухаживают за пожилыми, инвалидами или детьми.

«Чемпионом» по размещению трудовых мигрантов среди стран Европы является Польша. Почти 1,3 миллиона украинцев в 2016 году получили регистрацию с временным правом на работу в этой стране и еще 116 тысяч имеют долгосрочное право на работу. Оба показателя против 2013 г. увеличились ни много, ни мало, в шесть раз.

В прошлом году польские консульства выдали украинцам почти 1,265 миллиона виз, что на 340 тысяч больше, чем в 2015 году. Как и раньше, украинцы чаще обращались к полякам за национальными визам, чем за шенгенскими, — 56% против 44%. Как известно, именно национальные визы дают право находиться в стране больше, чем 90 дней с целью работы, учебы или семейных визитов. Таких виз в прошлом году было выдано почти 706 тысяч. В этом же году польский Союз предпринимателей и работодателей запланировал выдать украинцам еще миллион рабочих виз (для около 2,3 млн человек).

Свои двери для украинцев открывает и Чехия, где с 2016 года начала действовать специальная программа для украинских граждан, предусматривающая трудоустройство 5 тысяч украинцев ежегодно. В этом году чешское правительство приняло решение об увеличении квоты для трудовых мигрантов из Украины. Теперь страна готова принимать 7,6 тысячи украинцев ежегодно. Чехия относится к странам в ЕС с самым низким процентом безработицы, за последние два года число незанятых рабочих мест в Чехии возросло до около 110 тысяч человек, поэтому более 37% чешских компаний готовы брать украинцев без знания языка. На сегодняшний день в Чехии работает около 120 тысяч украинцев. Здесь также действует закон, предусматривающий существенное упрощение и ускорение выдачи виз украинским гражданам с техническим образованием — инженерам, техническим специалистам и специалистам из сферы IT. Кроме того, в стране есть потребность на специалистов в сфере строительства, промышленности, электроники, авто- и машиностроения.

Увеличение количества трудовых мигрантов ожидается также в Италии, Испании, Португалии, Греции.

Как видим, запрос на отечественных специалистов есть, причем немалый, да и в целом ЕС имеет основания рассчитывать, что благодаря безвизу увеличится ВВП еврозоны, экономика которой за счет наших туристов получит дополнительный доход.

Что интересно, труд украинцев не «у себя дома», а за границей, выгоден и украинской власти. Логика самом деле проста. Сегодня львиную долю инвестиций на Украину составляют именно переводы гастарбайтеров. К примеру, за 2016 год на Украину из стран ЕС поступило 4 миллиардоадолларов частных денежных переводов. Увеличение же количества трудовых мигрантов позволит повысить приток валюты на Украину до 5-7 миллиардов долларов в год, что сможет обеспечить рост ВВП Украины на 1-2%, а также минимизирует девальвационное давление. Реанимировать отечественную экономику такими методами не удастся — она ​​требует более структурных изменений, но немного оживить — можно.

Хотелось бы подытожить, что то, насколько приемлемы подобные методы для украинской власти, покажет время. Но эта власть на самом деле уже расставила все точки над «и», установив необоснованные завышенные тарифы на коммунальные услуги; забрав миллионы человеческих денег через банковские вклады; поставив более миллиона человек в условия, при которых они не смогут выйти на пенсию и своевременно получать законную пенсию; наконец, согласившись распродать украинскую землю иностранным корпорациям, предварительно полностью обесценив все активы страны.

Максим Гольдарб