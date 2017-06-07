Безвиз со Швейцарией вступит в силу 11 июня, - Порошенко

Безвизовый режим со Швейцарией вступит в силу 11 июня, когда и начнет действовать либерализация визового режима с Европейским Союзом

Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе встречи с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером, передает пресс-служба главы государства.

Глава МИД Швейцарии подтвердил, что вступление в силу безвиза со Швейцарией произойдет вместе с Европейским Союзом.

Порошенко в ходе встречи также подробно проинформировал о последствиях продолжающейся агрессии России в Донбассе, целями которой все чаще становятся населенные пункты и гражданские объекты.

Глава государства отметил усилия Швейцарии для урегулирования ситуации на Донбассе, подтверждающий его существенный вклад в деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Стороны также обсудили вопросы ускорения возвращения Украины замороженных активов бывших украинских чиновников, которые хранятся в швейцарских банковских учреждениях.

Президент Украины возобновил приглашение Президенту Швейцарской Конфедерации осуществить визит в Украину.

Как сообщала "ДС", ранее 7 июня Украина и Швейцария подписали соглашение о либерализации визового режима и реадмиссии между странами.