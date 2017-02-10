Bild: «Россия пытается уничтожить Украину», - Гройсман

Уже несколько дней тяжелые бои снова сотрясают Восточную Украину! В интервью BILD премьер-министр Украины Владимир Гройсман (39 лет) объясняет, как Путин руководит нападениями и почему Ангела Меркель важна для Украины.BILD: Обстановка в Восточной Украине вновь обостряется. Кто виноват?

Владимир Гройсман: «Я был на прошлой неделе сам на фронте и видел, как по-варварски сепаратисты с помощью российской армии стреляют по мирным жителям, как они используют против украинского народа самое тяжелое оружие. Андреевка (так в тексте, видимо, речь идет об Авдеевке — прим. перевод.) является особенно жестоким примером того, как Россия пытается уничтожить Украину. Что касается времени этих нападений: я не верю в случайности, все четко подготавливается и управляется Россией».

BILD: Ожидаете ли Вы зимнего наступления против украинской армии?

Гройсман: «Это наступление, связанное с тяжелыми атаками, мы уже пережили на прошлой неделе. И не похоже, чтобы сепаратисты стали вдруг придерживаться минского соглашения. Мы должны быть готовы ко всему, действительно, ко всему. Это означает также: украинская армия за последние годы значительно укрепилась, и мы окажем ожесточенное сопротивление».

BILD: Не опасаетесь ли Вы, что при президенте США Трампе возможно заключение сделки с Путиным и таким образом ослабление санкций против России?

Гройсман: «Мы доверяем президенту США Трампу и надеемся, что он осознает, что здесь действительно происходит. Я не могу представить себе, что ввиду российской агрессии можно будет серьезно говорить о смягчении санкций. Лишь тогда, когда Россия выведет свои войска из нашей страны, а сепаратисты будут придерживаться минского соглашения, может быть смягчение санкций. До тех пор, пока Россия ведет здесь войну, это невозможно».

BILD: Как важна канцлер Меркель для того, чтобы санкции против России продолжались?

Гройсман:"Канцлер Ангела Меркель является большим другом Украины и как никто другой выступает за европейские ценности. Она играет ключевую роль в мировой политике и воспрепятствует тому, чтобы были приняты решения в ущерб Украине, в этом я уверен."

Пауль Ронцхаймер