Билецкий передал в военную прокуратуру часть данных, свидетельствующих о коррупции в Нацгвардии

Нардеп Андрей Билецкий во вторник передал главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу документы, которые должны свидетельствовать о коррупции руководства Нацгвардии. Об этом сообщается на сайте Azov.Press.

"Билецкий передал Матиосу первую часть доказательств о коррупции руководства Национальной гвардии Украины. Документы переданы в подтверждение заявления Белецкого, сделанного им 14 января 2017 года", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее народный депутат Андрей Билецкий заявил, что в рядах Национальной гвардии есть сепаратисты и действует систематическая коррупция. В свою очередь Национальная гвардия Украины попросила военную прокурату и СБУ проверить заявление народного депутата Украины Андрея Билецкого.