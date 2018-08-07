Бизнес-партнер Манафорта рассказал, кто и как им платил в Украине

За разработку бренда Партии регионов и проведение ее на выборах заплатил Ахметов.

Бывший партнер Пола Манафорта Рик Гейтс на суде рассказал, что за работу в Украине им платили через компании на Кипре. По словам Гейтса, на его собственное имя, имя Пола Манафорта и Константина Килимника на Кипре, Гренандинских островах и в Великобритании было зарегистрировано 15 компаний, с помощью которых отмывались деньги, передает Голос Америки.

Гейтс заявил, что и он, и Манафорт знали, что они должны были сообщать о них федеральному правительству, но не сделали этого. Также они выдавали прибыль за банковские ссуды, чтобы уменьшить сумму налогообложения, причем бухгалтеров в компании в известность не ставили. Но с Манафортом Гейтс поддерживал регулярную связь и держал его в курсе своих дел.

Также Гейтс признал, что украл в Манафорта сотни тысяч долларов, создавая фальшивые отчеты о расходах от своего имени.

Сообщается, что Пол Манафорт был представлен бывшему президенту Украины Виктору Януковичу Ринатом Ахметовым, владельцем компании СКМ, одним из главных спонсоров Партии регионов. За его работу - разработку бренда Партии регионов, создание ее платформы, структуры, проведение ее на выборах, по словам Гейтса, Ахметов заплатил путем перевода денег со счетов его компании на Кипре на счета Манафорта - тоже на Кипре.

"Манафорт вернул Януковича из политического небытия... и он является одним из самых талантливых политтехнологов", - сделал Гейтс комплимент своему бывшему шефу.

Другим клиентом Манафорта в Украине был бизнесмен, бывший народный депутат и бывший вице-премьер-министр Сергей Тигипко.

"У него была собственная политическая партия, но он также поддерживал Партию регионов", - пояснил Гейтс.

По его словам, Тигипко оплатил услуги по лоббированию в США и ЕС таким же методом - переводом с кипрского счета собственной компании на кипрский счет Манафорта. Гейтс объяснил, что знает об этом, потому что собственноручно подготовил документы, чтобы инициировать перевод.

Также Гейтс рассказал, что Манафорту через кипрские счета платили бывший экс-министр инфраструктуры Борис Колесников, глава администрации президента Виктора Януковича Сергей Левочкин и бывший вице-премьер, депутат и один из руководителей Партии регионов Андрей Клюев.

Все они оплачивали услуги политтехнолога на миллионы долларов путем перевода денег со счетов собственных фирм на Кипре на кипрские счета Манафорта.

Сначала суммы выплат составляли 1,1 -3 миллиона долларов и доросли до 4 миллионов, когда Янукович стал президентом и назначил Манафорта своим советником, пишет The Washington Post.

Однако, когда Янукович потерял власть, Гейтс рассказал, что гонорары Манафорта начали уменьшаться.

"Он сказал, что некоторое время Манафорт работал на "Оппозиционный блок", но так как новая партия не имела власти, у нее было меньше доступа к наличным деньгам, чтобы заплатить Манафорту и его команде", - цитирует издание слова Гейтса.

Он отметил, что в конце 2014 года Манафорту поступил последний платеж за работу в Украине.

"Это ключевой факт, потому что прокуроры утверждают, что именно прекращение выплат за работу в Украине привели к тому, что Манафорт решил заняться банковским мошенничеством для поддержания своего роскошного образа жизни", - отмечает издание.

Кроме Украины, Davis Manafort Partners в этот период работали на Кипре. Во время выборов 2008 года они консультировали человека, которого они называли Доктор К, юридическая фирма которого и открыла все их счета. Именно в этом контексте прозвучало имя российского олигарха Олега Дерипаски.

Осенью прошлого года Манафорту и Гейтсу предъявили официальные обвинения в отмывании денег и неуплате налогов за работу по лоббированию, в частности, интересов Партии регионов экс-президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, что ранее бухгалтер Манафорта Синтия Лапорта призналась в суде, что помогала ему подписывать задним числом документы и фальсифицировать финансовые записи, чтобы уменьшить налоговое бремя и помочь претендовать на кредиты.