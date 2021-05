Блінкен назвав продуктивним свій візит до України

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що мав продуктивний візит до Києва, де зустрівся з керівництвом України, представниками політикуму та громадянського суспільства.

Про це Блінкен повідомив у Твіттері, передає Укрінформ.

"Продуктивно провів час у Києві з президентом України Зеленським та всіма, з ким мав зустрічі", - відзначив глава Держдепартаменту США.

Productive time spent in Kyiv with President @ZelenskyyUa and all those with whom I met. The United States is resolute in the face of Russian aggression and in our support for the reform work needed to ensure a sovereign, democratic, and prosperous future for Ukraine.

За його словами, Сполучені Штати готові рішуче протидіяти російській агресії, а також підтримувати реформи, необхідні для забезпечення суверенного, демократичного та процвітаючого майбутнього України.

Як повідомляв Укрінформ, Ентоні Блінкен 6 травня перебував з візитом у Києві в межах європейського турне. Україна стала першою державою Східної Європи, яку відвідав високопоставлений представник такого рангу чинної адміністрації США.