Блінкен назвав п'ять ключових кроків України для продовження реформ

Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів, якими повинні бути основні кроки України для вдалого впровадження усіх необхідних реформ.

Про це він заявив під час Ukraine Reform Conference у Вільнюсі, передає "Європейська правда".

Перше, на чому наголосив Блінкен - це схвалення законопроектів щодо Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Вони повинні відбутися в такому вигляді, аби гарантувати прозорий вибір суддів.

Друга позиція - відбір керівництва НАЗК та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Уся процедура в обох випадках повинна бути прозорою, наголосив Блінкен.

Третє - збереження корпоративного управління держпідприємствами за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку.

Четвертим кроком американський держсекретар назвав реформу СБУ. Йдеться насамперед про передачу функції боротьби з економічними злочинами іншому відомству.

Останній, п'ятий крок - покарання за корупційні злочини людей, які займають високі державні посади. Блінкен нагадав, що з 2014 року до відповідальності за це не притягнули ще жодного чиновника.

"Немає нічого важливішого для майбутнього України - безпечної, процвітаючої, демократичної - ніж зменшення масштабів корупції", - наголосив Блінкен.

Ще у лютому посли країн "Великої сімки" окреслили пріоритетні реформи в Україні на 2021 рік. Однією з основних вони вважають судову реформу, що включає реформування Вищої ради правосуддя і Конституційного суду України.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів засідання щодо презентації Стратегії розвитку органів правосуддя і конституційного судочинства на 2021 - 2023 роки.

Докладніше про суди в України та реформи читайте в статті Миколи Хавронюка "Судова реформа... шляхом регресу".

За матерiалами Європейська правда