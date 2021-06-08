Блінкен розповів про очікування від України перед візитом Зеленського до США

Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів про очікування Білого дому від України перед візитом президента Володимира Зеленського до Вашингтону

Про це держсекретар США сказав під час виступу у одному із комітетів Сенату.

Сенатор Кріс Мерфі запитав Блінкена, що хотіла б побачити адміністрація від України перед зустріччю Зеленського з Байденом.

"Існує цілий перелік сфер, у яких для України важливо добитися прогресу. Зокрема, в тому, щоби мати незалежну судову систему - функціональну й таку, що ретельно обирається та має незалежний нагляд. Корпоративне управління, насамперед на державних підприємствах, яке буде транспарентним. А також справжню імплементацію, зокрема, антикорупційних законів", - відповів Блінкен.

Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з американським лідером Джо Байденом. Зеленського у липні запросили відвідати Вашингтон.