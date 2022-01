Блінкен зустрівся з Зеленським

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен 19 січня прибув у Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Так, Зеленський подякував держсекретарю за візит, який "іще раз наголошує на потужній підтримці нашої незалежності, суверенітету країни з боку США".

"Вдячний за дієву політичну та безпекову підтримку США. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, жодного рішення про Україну без України не буде", - написав Зеленський у своєму Twitter про результати переговорів.

Ended negotiations with @SecBlinken. I appreciate personal involvement in the de-escalation of the situation around . Grateful for 's political & security support. Count on enhancing economic & financial cooperation. I'm sure there will be no decision about without . pic.twitter.com/MNGvHqBKE2 - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2022

Зі свого боку Блінкен під час зустрічі розповів, що приїхав на прохання президента США Джо Байдена, щоб підтвердити підтримку України зі сторони США. Держсекретар наголосив, що "зараз як ніколи все залежить від українців і ні від кого іншого, щоб вирішити своє майбутнє та майбутнє цієї країни". Скупчення російських військ біля кордонів з Україною він назвав "безпрецедентною загрозою".

Крім того, за словами держсекретаря, Байден хотів, щоб він приїхав і поспілкувався з Зеленським про минулий тиждень інтенсивної дипломатії, а також для консультацій про наступні кроки, зокрема зустріч Блінкена з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим 21 січня.

"Мета Росії - посіяти розкол між нашими країнами, ми не можемо дозволити їм це зробити... Ми повинні з вами діяти спільно, продовжити нашу єдність і посилити її. Вона найважливіша на цю мить, зокрема у разі агресії з боку Росії", - наголосив американський дипломат під час зустрічі з Зеленським.