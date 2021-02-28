Близько 50 російських снайперів постійно перебувають на Донбасі, - представник ГУР МО

Снайперські підрозділи Росії активно діють на Донбасі, а територія України стала полігоном для випробування новітнього снайперського озброєння російських силових структур.

Про це повідомили проєкту Радіо Свобода Донбасс.Реалії в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Також, за даними ГУР, починаючи з 2016 року, штатні снайпери з'явилися у першому та другому армійських корпусах підтримуваних Росією угруповань "ДНР" і "ЛНР". Навчання цих підрозділів здійснюють інструктори з Росії.

"За нашими даними, зараз штатна чисельність таких підрозділів становить близько 450 військовослужбовців-снайперів. Крім того, на територію України зараз дуже активно заходять снайперські групи збройних сил Росії, ФСБ, інших силових структур. Це близько 50 осіб, які постійно перебувають на нашій території для того, щоб відпрацьовувати найбільш важливі завдання і, крім того, підвищувати свій бойовий досвід з застосування снайперського озброєння в сучасних конфліктах", - розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, здебільшого це короткий період часу, коли снайперська група заходить із території Росії на Донбас, виконує поставлене завдання, відпрацьовує елементи для підвищення своїх професійних якостей та перевіряє новітнє озброєння.

"Якщо заходять російські підрозділи, або це можуть бути навіть окремі групи зі складу першого-другого армійського корпусу, то вони уже використовують найбільш новітні гвинтівки - це великокаліберні гвинтівки, це гвинтівки, які випуску 2010-2012 років - ті, які якраз випробовуються в бойових умовах - та ж сама снайперська гвинтівка Лобаєва, вона є в п'яти модифікаціях. Крім того, є й іноземні зразки - це більш такі далекобійні зразки, які можуть вести вогонь від двох із половиною тисяч метрів і далі", - додав він.

Натомість бойовики угруповань "ДНР" і "ЛНР" на озброєнні мають класичну гвинтівку Драгунова. За даними ГУР Міноборони, для їхніх тренувань із 2015 року активно використовували територію Росії. Снайперські групи відправляли в Ростовську область РФ, а також у Краснодарський край, зокрема на полігон "Молькіно". З 2016 року підготовку снайперів здійснюють на території окупованого Донбасу.

"За даними воєнної розвідки, у грудні минулого року на території України, в окупованих районах були проведені збори снайперських підрозділів із залученням офіцерів збройних сил Росії, які як інструктори прибули з території Ростовської області для проведення цих зборів, проведення окремих занять і контролю уже результатів підготовки снайперських підрозділів першого та другого армійського корпусів", - розповів Вадим Скібіцький.

Згідно з даними, які Донбас.Реалії отримали від Міністерства оборони України, минулого року снайпери на Донбасі вбили 11 українських військових, вісьмох військовослужбовців поранили. У січні цього року - троє загиблих, один поранений. У лютому повідомлялось про двох загиблих від снайперського вогню.