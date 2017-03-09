Блокада Донбасса обернется против Порошенко? (Agora Vox, Франция)

Этот материал — первый в серии трех статей об устроенной украинскими националистами железнодорожной блокаде. Первая будет посвящена непосредственно этому событию, вторая сосредоточится на олигархе Ринате Ахметове (именно он сейчас больше всех теряет от начатой ДНР национализации), а третья попытается выделить отличия между информированием и контрпропагандой.

Расширенная 4 марта до российской границы железнодорожная блокада Донбасса была начата 25 января 2017 года группой 55 бывших бойцов батальонов «Донбасс» и «Днепр». В их числе оказались и четверо депутатов Верховной Рады. Прежде всего, это Семен Семенченко (настоящее имя Константин Гришин), который родился в Севастополе, а затем стал бизнесменом в Донецке, где руководил спутниковой компанией. С начала «революции достоинства» он приобрел печальную славу как командир батальона «Донбасс». В 2014 году он стал депутатом Рады в составе партии «Самопомощь». Двое из трех оставшихся — Тарас Пастух и Павел Костенко, депутаты «Самопомощи» от Тернополя и Львова. Последний, Владимир Парасюк, был одним из лидеров Майдана, а затем и командиров батальона «Днепр». В 2014 году его избрали депутатом Рады от Львовской области.

Первое наблюдение касается происхождения устроивших блокаду экстремистов. Все они — выходцы из батальонов «Донбасс» и «Днепр», которые финансировались Игорем Коломойским. Все четверо депутатов представляют Галицию (Львов и Тернополь), а трое входят в партию «Самопомощь», одним из спонсоров которой опять-таки является Коломойский. Это созданное в Львове в 2012 году движение представлено в Раде 33 депутатами, что делает его третьей по величине украинской партией. Ее идеология подразумевает распространение «христианской нравственности и взаимопомощи», развитие сельских регионов и единство Украины. Вопреки последнему утверждению, депутаты партии выступают сейчас за исключение сепаратистских республик, которых считают «троянским конем России». Ее членов и Донбасс разделяют три вещи: география, культура и религия.

Хотя во Франции об этой партии мало кто слышал, это не означает, что она ничего не предпринимает. Для этого оно напирает на свою «христианско-демократическую» сторону, задвигая в тень сегрегационистскую политику. В частности она устанавливает связи с «Демократическим движением», католическими кругами, а также Radio Courtoisie через Паскаля Лазалля (Pascal Lasalle).

Самое удивительно во всей ситуации то, что никакие французские СМИ не интересуются личностью 55 «блокировщиков», которые создают угрозу для украинской экономики. Поиск в Google по партии «Самопомощь» не даст вам ни одной статьи на французском языке. Довольно печальный результат для страны с 12 национальными газетами, 46 региональными изданиями и 35 328 журналистами. О ней ничего не слышно даже в La Croix, которая выпустила не отличающуюся объективностью статью о роли греко-католиков в гражданской войне на востоке страны в самый разгар кризиса (12.02.2014).

Сейчас, когда мы знаем, что блокада была делом рук греко-католиков из Галиции, которых определенно финансировал олигарх Коломойский, встает следующий вопрос: зачем?

Удар по украинской экономике вписывается в войну между Петром Порошенко и Игорем Коломойским, которая привела весной 2015 года к выдворению второго первым после осады компании «Укрнафта». Таким образом, блокада становится для Коломойского способом дестабилизировать Порошенко, а также его союзницу Юлию Тимошенко. Как бы то ни было, есть и третий олигарх, который может стать сопутствующей (или намеренной) жертвой конфликта: Ринат Ахметов. 20 февраля компания «Метинвест» сообщила о закрытии угольных шахт «Краснодонуголь» (ЛНР, 15 000 сотрудников), с которых шли поставки на украинский энергетический рынок и на Енакиевский металлургический завод. Сотрудники двух предприятий фактически остались без работы с сохранением двух третей оклада. В тот же самый день Кремль объявил о временном гуманитарном признании паспортов и официальных документов ДНР. Признание будет действовать до политического урегулирования украинского кризиса.

В ответ на блокаду президент ДНР Александр Захарченко заявил, что вся промышленность, которая еще не была национализирована, будет с 1 марта 2017 года. В стремление не допустить конфискации активов Ринат Ахметов, по словам Семенченко, отправил 28 февраля около сотни «титушек» на прорыв блокады. Три баррикады были взяты штурмом, а столкновения привели к задержанию 37 титушек на станции «Кривой торец» неподалеку от Краматорска. Стоит отметить, что, по словам очевидцев, полиция задерживала лишь нападавших, хотя могла бы арестовать всех. Означает ли это, что Киев заинтересован в обострении ситуации и хочет дать ДНР возможность ввести санкции?

На следующий день было национализировано 40 крупнейших предприятий. Список, должно быть, удивил многих жителей Донбасса, которые считали, что те уже давно отошли государству. Дело в том, что национализация активов олигархов была одним из главных требований ДНР и ЛНР в 2014 году. Несмотря на нахождение на территории сепаратистов, эти предприятия платили Киеву налоги в размере 1,2 миллиарда долларов. Эти деньги шли в том числе и на финансирование АТО. Плата тем, кто проливает их кровь, была одним из парадоксов сепаратистских республик. Общие потери для украинского бюджета оцениваются в 3,5 миллиарда долларов или 5% ВВП. Самая оптимистическая оценка составляет 2% ВВП. Эти потери могут повлечь за собой истощение валютных ресурсов и девальвацию гривны.

Убытки Рината Ахметова колоссальны. Они составили в феврале 6,5 миллиона долларов на заводе в Авдеевке и 4,5 миллиона на предприятиях в Мариуполе. Его компания «Метинвест» ответила на приватизацию заявлением о том, что не собирается платить никаких налогов ЛНР и ДНР.

Вполне вероятно, что новая угольная война олигархов связана с недавним обострением ситуации в Авдеевке: целью могло быть прекращение поставок на завод кокса из ДНР.

Как уже отмечалось, блокада чревата самыми серьезными последствиями для украинской экономики. Встает вопрос: как можно позволить группе из 55 человек разрушить экономику страны? Как бы то ни было, блокаду поддерживают 60% населения. Отчасти это связано с тем, что Киев не может свободно говорить на эту тему, отмечает украинский журналист Сергей Руденко в интервью Deutsche Welle. Правительство заставило СМИ молчать о закупках сепаратистского угля. С политической точки зрения было бы совершенно невозможно требовать санкций против России и говорить, что Донбасс контролируется или даже оккупирован ей, продолжая параллельно с этим закупки угля. Таким образом, Киев оказался заложником трех лет пропаганды против востока страны.

Проблема финансирования Донбасса, как всегда, усугубляется на Украине растратой средств. Под надзором МВФ производимое главным образом на ТЭС электричество не должно больше продаваться в убыток. Его себестоимость высчитывается из цен на уголь: котировки Роттердамской биржи (81 доллар) плюс транспортные расходы (37 долларов). То есть, стоимость электричества высчитывается на Украине из 118 долларов за тонну по схеме «Роттердам+». Однако на самом деле украинские ТЭС получали уголь из Донбасса по цене 64 доллара за тонну с учетом транспортных издержек. То есть, переплата составляла 54 доллара. Учитывая, что за прошлый год Украина приобрела у Донбасса 9 миллионов тонн угля, речь идет о 486 миллионах долларов, которые вытянули из кошельков потребителей.

В обстановке роста тарифов за электричество на 285% с 2014 года финансирование войны и обогащение олигархов уже могут объяснить народную поддержку блокады востока. Тем не менее есть тут и еще одна сопутствующая жертва (об этом вряд ли стали бы сокрушаться все украинцы): Петр Порошенко. Сохраняя блокаду вопреки требованиям Москвы, ЕС и «семерки», он расписывается в собственной политической слабости. И может лишиться образа «нужного человека на нужном месте» на Западе. Если добавить сюда перспективу спада ВВП, к такому же выводу могут прийти в МВФ. А это значительно увеличивает вероятность досрочных парламентских выборов на Украине. Кто станет их главным победителем? Партия Юлии Тимошенко. В ожидании досрочных выборов или даже собственного смещения Порошенко будет разыгрывать карту олигарха, а не президента. То есть, он станет рассматривать блокаду как экономическую возможность выкупить финансовую империю Рината Ахметова за меньшие деньги.

Эпилог: почти два года назад Рафаэль Глюксманн (Raphaël Glucksman) говорил в программе «Сегодня вечером или никогда» Фредерика Таддея (Frédéric Taddei), что на Украине нет «нацистов», потому что они набрали всего 2% на выборах. По его словам, у этих 2% (750 тысяч избирателей) нет никакого политического веса в стране. Только вот сегодня всего сотни из них хватило, чтобы взять ее в заложники…

Куртуа Лоран