Блокада ОРДЛО - вынужденная мера с позитивными последствиями – Горбулин

Ограничение перемещения грузов через линию столкновения в Донбассе - это вынужденная мера, целью которой является локализация гибридной войны, противодействие диверсионной деятельности и снижение уровня террористической угрозы для остальной территории Украины.

Об этом на пресс-конференции "Торговая блокада" Донбасса: потери или достижения?" заявил директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, передает ЛИГА.net.

"Установление ограничений и контроля перемещения грузов через линию столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей является вынужденной мерой, однако ее позитивные последствия не подлежат сомнению. Цель этих мер - локализация гибридной войны, противодействие вражеской диверсионно-подрывной деятельности и снижение уровня военной, террористической и других угроз для остальной территории Украины", - сказал он.

Горбулин отметил, что решение СНБО о временном прекращении перемещения грузов через линию столкновения будет способствовать общенациональному консенсусу по отношению к оккупированным территориям и созданию в украинском обществе основ для формирования нового общественного договора.

"Но нужно признать, что прекращение торгово-экономических операций с ОРДЛО отсрочит реинтеграцию временно оккупированных территорий (в состав Украины, - ред.)", - добавил директор института стратегических исследований.