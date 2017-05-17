Блокирование российских СМИ в Украине не связано со свободой слова - НАТО

В НАТО прокомментировали указ о новых санкциях против России и блокировку российских соцсетей.

Блокирование российских соцсетей и интернет-сервисов в Украине является вопросом безопасности, а не свободы слова.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО, передает ТАСС.

- Украинское правительство четко дало понять, что это решение - это вопрос безопасности, а не свободы слова. НАТО работает с Украиной по усилению ее реформ, включая вопросы демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека. Свобода прессы входит в темы этого диалога. Мы верим в приверженность Украины ее международным обязательствам и действующую в Украине систему противовесов, - говорится в сообщении.

Напомним, вчера президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России. В частности, ограничения касаются блокировки социальных сетей Вконтакте и Одноклассники, а также сервисов Яндекса.