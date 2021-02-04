Блокування ZiK, NewsOne і 112 оскаржили у Верховному суді

До Верховного суду України надійшли два позови, укладачі яких намагаються оскаржити указ президента Володимира Зеленського про введення санкції проти телеканалів ZiK, NewsOne і "112 Україна".

"4 лютого 2021, в Касаційний адміністративний суд в складі Верховного суду надійшло два позови громадян, оскаржують указ президента України від 2 лютого 2021 No 43/2021" Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 "Про застосування персональних спеціальних економічних і інших обмежувальних заходів (санкцій) ", - повідомили в пресслужбі ВСУ ввечері в четвер.

Справам присвоєні реєстраційні номери No 9901/22/21 та No 9901/23/21.

Позивачем в першій справі вказано Павло Олександрович Попков. Ім'я другого позивача в системі поки що не відображається, але їм може бути харківський юрист Роман Лихачов. У коментарі "Суспільному" він повідомив, що подав до ВСУ адміністративний позов, щоб оскаржити санкції проти народного депутата Тараса Козака та оформлених на нього телеканалів. Відповідачем у позові зазначено президент, третьою стороною - Служба безпеки України.

Увечері 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про накладення п'ятирічних санкцій на телеканали ZiK, NewsOne, "112 Україна" та їх формального власника - члена парламентської фракції "ОПЗЖ" Тараса Козака. Під санкціями також опинилися літаки Козака і Віктора Медведчука, на які вони регулярно літали в Москву в обхід заборони на пряме авіасполучення з РФ.

Санкції передбачають блокування активів, економічної й фінансової діяльності, анулювання ліцензій.

За даними ZN.UA, підставою для санкцій стала причетність компаній Козака до закупівель вугілля в ОРДЛО, що розцінюється як фінансування тероризму.

Рішення підтримали всі члени РНБО, за винятком спікера Дмитра Разумкова.

Санкції проти каналів з пулу Медведчука спровокували розкол у фракції "Слуги народу" : більшість підтримали рішення президента, однак багато з ним не згодні. Підтримали Зеленського депутати фракцій "Голосу" і "Європейської Солідарності". "ОПЗЖ" виступила проти, а один з її лідерів Вадим Рабінович звинуватив Зеленського в "фашизмі".

Рішення РНБО підтримали США, Канада і Британія. в ЄС його поки що вивчають. З аргументацією Зеленського погодилися посли держав "Великої сімки".

Прогнозовано заявили про "наступ на свободу слова" в Кремлі.