Bloomberg: Почему у всех внезапно появились планы для Украины

Андрей Артеменко, малоизвестный депутат-популист, стал известен в США после того, как The New York Times сообщила, что он работал с доверенными лицами Дональда Трампа над мирным планом для Украины. Нельзя сказать, что только он получил свои пятнадцать минут славы: неожиданно много политиков имеют планы по прекращению конфликта в восточной части Украины, порожденные хаосом в США и местным разочарованием, ведь страна входит в четвертую годовщину «Революции достоинства» 2014 года, почти ничего не добившись, и уровень угроз ее существованию по-прежнему высок.

Статья в The New York Times стоила Артеменко членства в Радикальной партии украинского парламента, возглавляемой Олегом Ляшко. Партия обвинила его в стремлении нарушить целостность страны. Идея Артеменко заключалась в том, чтобы сдать Крым в аренду России на 30-50 лет, если это будет одобрено на национальном референдуме, а затем позволить жителям Крыма решить, к какой стране они хотят принадлежать. Законодатель также предложил провести референдум о том, чтобы наделить восток Украины широкой автономией; платежи России за аренду Крыма использовались бы для восстановления охваченного войной региона.

Это нереалистичный план: Кремль считает аннексированный Крым своим и никогда не согласится арендовать его у Украины, и тем более платить за это. Однако и другие недавние попытки миротворчества так же нереалистичны.

Виктор Балога, бывший министр по чрезвычайным ситуациям под управлением свергнутого президента Виктора Януковича, предложил организовать референдумы на востоке Украины и, отдельно, в остальной части страны, чтобы определить статус восточных регионов. В результате могло быть принято решение либо об их безусловном присоединении к Киеву, либо о строительстве стены на границе региона, как в Израиле. Сергей Тарута, мультимиллионер, который в 2014 году был назначен губернатором Донецкой области, но не сумел остановить поддерживаемый Россией сепаратистский мятеж, опубликовал свой собственный план ранее в этом же месяце. Он призвал парламент лишить президента Петра Порошенко полномочий, чтобы договориться о сделке, официально признать последние свободно избранные местные советы на востоке Украины — те, которые были сформированы в 2010 году — участниками всех переговоров и отправить миротворцев в Организацию Объединенных Наций.

Возможен даже план, призывающий Януковича, который бежал в Россию три года назад, вернуться на Украину в качестве лидера мятежных восточных регионов. Радио Свобода сообщает, что такой сценарий разработал Константин Килимник, бывший помощник организатора предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта на Украине, хотя сам Килимник это отрицает. Янукович, в свою очередь, направил в адрес мировых лидеров, в том числе Трампу, немецкому канцлеру Ангеле Меркель и российскому президенту Владимиру Путину, практически идентичные письма (опубликованы рупором кремлевской пропаганды RT), в которых призывает к международному давлению на Киев для проведения выборов на востоке Украины, как это было предусмотрено Минскими соглашениями, и, если это не удастся, к проведению референдума о самоопределении востока Украины.

Были и другие, более осторожные украинские попытки найти компромисс с Россией, в том числе в широко критикуемой статье одного из богатейших людей Украины Виктора Пинчука в Wall Street Journal. Ни один из авторов этих предложений не имеет никакого влияния на Порошенко или его правительство, а также, безусловно, не является идейным лидером для украинцев. Мало шансов, что Кремль вообще захочет идти на компромисс, так как в среднесрочной перспективе дестабилизация является сильнейшим оружием против попыток Украины сойтии с орбиты.

Но существуют веские причины, почему эти посредственные игроки и бывшие влиятельные фигуры чувствуют, что, вероятно, пришло время снять табу на предметный диалог с Россией. Идея не в том, чтобы их мирный план был принят, а в том, чтобы сыграть на контрасте с беспомощностью правительства.

Порошенко и его министры оказались в незавидном положении, позволяя вести дела с пророссийской стороной на востоке Украины, который осуществляет поставки угля на украинские теплоэлектростанции, и не желая расправиться с националистическими активистами, организовавшими блокаду движения поездов между повстанческими и проправительственными территориями. Блокада вынуждает сепаратистов захватывать украинские заводы в районах, находящихся под их контролем, что приведет к новому экономическому спаду в стране.

Прежде всего, авторы различных предложений чувствуют возможное изменение настроений на Украине, вызванное несколькими годами изнурительных боев местного значения и неудачными реформами. Они видят политические возможности, которыми не могут воспользоваться Порошенко и другие государственные деятели, слишком жестко ограниченные своими же рамками.

Недавний опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, показывает, что большинство опрашиваемых в южных и восточных регионах Украины (находящихся под контролем правительства) считают революцию 2014 года государственным переворотом и в подрыве пошатнувшихся Минских мирных соглашений винят киевскую власть в большей степени, чем Москву. Российская пропаганда, вероятно, играет определенную роль в попытках посеять раздор на Украине, но коррупция в правительстве и отсутствие значимых изменений для большинства украинцев за пределами креативного класса столь же важно. По результатам одного из недавних опросов, почти три четверти украинцев сказали, что в 2016 году ситуация в стране и их собственное благополучие изменились в худшую сторону.

Без прекращения войны экономическое положение Украины вряд ли быстро улучшится даже при самых благоприятных внешних обстоятельствах. Политический вакуум, возникший из-за озабоченности Вашингтона и Европы внутренними проблемами, подрывает правительство Порошенко, который сделал самую большую ставку на поддержку Запада. Если эта поддержка исчезнет, силы, направленные против Порошенко, в том числе реваншисты Януковича, получат высокие шансы на возвращение.

После 2014 года политическая элита нуждается в быстрых победах и новых идеях, которые могли бы вдохновить украинцев. В своем недавнем выступлении Александр Турчинов, исполняющий обязанности президента Украины сразу после революции 2014 года, а ныне — глава Совета национальной безопасности и обороны, сказал, что украинскому обществу не нужны «сказки о светлом европейском будущем», и лучше было бы сосредоточиться на создании сильного, хорошо вооруженного государства. Однако это нелегко реализовать в стране, по-прежнему разделенной по этническому признаку, уставшей от войны и испытывающей разочарование от построенных вокруг ЕС надежд 2014 года.

В этом году идеи вооруженного суверенитета столкнутся с идеями нейтралитета и гибкости. Это более сложный выбор, чем старая дихотомия «Россия против Европы», а постсоветская политическая элита Украины плохо ориентируется в ситуации. В то же время, Путин готов сделать все, что в его силах, чтобы повернуть страну обратно к России.

Леонид Бершидский