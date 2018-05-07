Бочковский обжаловал недопуск на работу в ГСЧС

Несмотря на промежуточное решение суда, на работу в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям чиновника не пускают. Глава МВД заявил о том, что работать там Бочковский не будет.

Восстановленный в должности по решению суда глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский требует выполнить данное решение и допустить его к руководству ГСЧС. Соответствующее заявление он передал в Министерство юстиции Украины, сообщил в эфире "112 Украина" адвокат Игорь Федоренко.

"Заявление мы подали вместе с исполнительным листом суда для того, чтобы Государственный департамент исполнительной службы Министерства юстиции выполнил решение суда принудительно", - рассказал он.

Федоренко также сообщил о том, что в понедельник, 7 мая, Бочковский ездил в ГСЧС, но его снова не пустили.

"Около девяти утра мы подъехали к ГСЧС, мы убедились, что работники службы контроля пропуска имеют указание не допускать Сергея Станиславовича. Нам сообщили, что за это указание ответственный департамент кадровой службы. После этого мы подали соответствующее заявление в ГСЧС, убедились, что решение суда в добровольном порядке не выполняется, и подали исполнительный документ для исполнения этого судебного решения в принудительном порядке", - добавил адвокат восстановленного.

Тем временем глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Бочковский работать на должности главы ГСЧС не будет, пишет "Украинская правда".

"Бочковский не будет работать на этой должности. Бочковский обвиняется по ряду уголовных статей, которые, мягко говоря, несовместимы с государственной должностью", - отметил он на брифинге в Киевской области.

Аваков также сообщил о том, что с должностью госслужащего несовместимы и те показания и обвинения, которые выдвигаются в рамках открытых против Бочковского уголовных дел.

"А то, что он, используя особенности судебного производства и особенности законодательства, пытается восстановиться в должности, показывает уровень его циничности в прошлом", - добавил глава МВД.

Министр напомнил о том, что Госслужбой по чрезвычайным ситуациям руководит Николай Чечеткин. "И будет руководить в дальнейшем, пока не будет другого решения Кабмина. Насколько я знаю, Кабмин не планирует никак реагировать на промежуточное решение суда", - подытожил Арсен Аваков.

Напомним, 27 апреля Министерство внутренних дел обжаловало решение Окружного административного суда Киева, который восстановил Сергея Бочковского в должности.

25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров Украины правоохранители задержали Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. Правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено о подозрении.

28 марта Печерский районный суд Киева избрал Бочковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1,184 млн гривень, 2 апреля он вышел под залог.

8 октября Главное следственное управление МВД закончило досудебное расследование в уголовном производстве. Действия Бочковского квалифицировали по ч.4 статьи 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Действия Стоецкого - по ч.4 статьи 368 и ч.2 статьи 364 УК. Действия бывших чиновников нанесли государству убытки на сумму более 6,6 млн гривень.

3 ноября 2015 года было завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-чиновников в злоупотреблении служебным положением, вымогательстве у подчиненных взятки в виде денег и земельного участка, внесении ложных сведений в официальные документы. Обвинительный акт по этому эпизоду был направлен в суд.

По материалам: Украинская правда, 112 Украина