Боевики "ДНР" и их российские кураторы отказываются от обмена пленными, - Геращенко

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе до сих пор не получила никакого ответа от РФ и представителей ОРДО на предложения относительно обмена пленными. Об этом сообщает на Facebook вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

"Украинская сторона в ТКГ предложила провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы, чтобы еще раз попытаться сблизить позиции в вопросе освобождения заложников. Мы передали конкретные предложения, списки и предложили осуществить большое освобождение в формате 22-22, 39-11 и 33-8 5 января, в канун Рождества", сообщает Геращенко.

Отмечается, что украинская сторона сих пор не получила никакого ответа от РФ и представителей ОРДО. А представители ОРДО прислали письмо, в котором отказались от скайп конференции и назвали инициативы Украины и освобождение заложников "пиар акцией".

"Также вынуждена отметить, что РФ и ее представители все эти годы не дали ни одного письменного ответа на украинские предложения. Только устно отвечают, что "нас там нет" и это "гражданская война". Понимаю, почему они не дают письменных ответов - не хотят оставлять никаких документов, но это не освободит РФ от ответственности за развязывание войны и невыполнение минских соглашений", пишет Ирина Геращенко.

Ранее группа ИС сообщала, что Рoccия coрвaлa oбмeн плeнными, предполагавшийся на 27 дeкaбря.