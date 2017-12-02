Боевики около 9 часов подряд обстреливали Марьинку Донецкой области, поврежден один дом, в котором проживает два человека, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Под обстрел пророссийских наемников попала Марьинка. Как сообщает мне Владимир Мороз, глава Марьинской райгосадминистрации, обстрел продолжался в течение нескольких часов: примерно с 18 вечера до 3 ночи. Сегодня утром улицы, которые попали под обстрел, обходит обзорная группа. Пока обнаружили один поврежденный дом - на улице Шевченко, 266, в нем живет два человека", - написал П.Жебривский на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

По его словам обзорная группа продолжает работу. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь.