Боевики пытаются вытеснить Геращенко из переговоров

Боевики активизировали попытки исключить из минского процесса вице-спикера, представителя Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирину Геращенко.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в трехсторонней контактной группе по разрешению конфликта на востоке Украины.

По словам собеседника, представители боевиков (которые не являются стороной переговоров в трехсторонний контактной группе - ред.) начали применять такую же риторику, как раньше к Роману Бессмертному и Владимиру Горбулину, о якобы участии Геращенко в "государственном перевороте".

"Они заявили, что будут вести переговоры об освобождении заложников только с Виктором Медведчуком", - добавил собеседник УП.

При этом боевики заявляли, что, "в отличие от Геращенко, в украинском парламенте есть люди, которые уважительно относятся к предводителям ОРДЛО".

Кроме того, боевики в агрессивной форме требовали от представителя ОБСЕ запретить Ирине Геращенко давать интервью, говорить о полной зависимости предводителей ОРДЛО от Москвы.

Боевики также требовали переформатирования гуманитарной подгруппы.

Отвечая на вопрос УП, собеседник отметил, что самого Медведчука в Минске в понедельник не было.

Как известно, Медведчука, который является кумом президента РФ Владимира Путина, включили в список переговорщиков по требованию именно боевиков. Он занимается вопросом освобождения заложников.

Геращенко ранее запретили въезд в Российскую Федерацию.

Оксана Коваленко, УП

