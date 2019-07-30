Богдан напомнил Кличко о "венских договоренностях" с Фирташем о распределению должностей

Мэр Киева и председатель КГГА Виталий Кличко был одним из участников так называемых Венских домовленоостей, подписанных с олигархом Дмитрием Фирташем. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан во время пресс-конференции 30 июля.

Начал разговор с журналистами Богдан из "исторического ракурса" о назначении Кличко и напомнил ему о договоренности с олигархом.

"Вы знаете, во время судебного процесса по экстрадиции Фирташа были обнародованы так называемые "венские договоренности" относительно разделения должностей между господином Фирташем, господином Порошенко, господином Левочкиным и господином Кличко. Именно там было обнародована договоренность относительно назначения главой КГГА Кличко. Это не один раз было обсуждено публично и были соответствующие подтверждения со слов самих участников", - сказал руководитель Офиса президента.

Он добавил, что происходили эти события в апреле 2014 года. Впоследствии президентом Украины стал Петр Порошенко, который и назначил Кличко главой КГГА 25 июня 2014 года, основываясь на представлении Кабмина со ссылкой на ст 118 Конституции Украины и ст. 8 ЗУ О местных государственных администраций. В них указывается, что глава городской администрации назначается на должность и увольняется президентом по представлению правительства. Председатели местных государственных администраций назначаются на срок полномочий президента до избрания нового.

"На пресс-конференции господин Кличко протестует против процедуры, которой он был назначен. Те самые статьи Конституции Украины, которым он был назначен, ему уже не нравятся", - добавил Богдан.

Как сообщалось ранее, глава АП Андрей Богдан обратился к правительству с просьбой представить необходимые документы для увольнения Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации. Его заместитель Руслан Рябошапка выразил надежду, что этот вопрос будет решен на ближайшем заседании Кабинета министров. При этом Рябошапка призвал не политизировать это освобождение.

"Есть норма закона, согласно которой глава местной государственной администрации назначается на срок полномочий президента Украины. Какая может быть политика в том, что сменился президент и срок полномочий главы местной администрации закончился?" - пояснил заместитель председателя ОП.

Сам Кличко в ответ заявил, что распределение полномочий городского головы Киева и главы столичной государственной администрации якобы противоречит европейской практике местного самоуправления.