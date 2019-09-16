Богдан не исключает возможность баллотироваться в мэры Киева

Андрей Богдан в интервью " ВВС. Украина" сообщил, что никогда серьезно не задумывался над тем, чтобы быть кандидатом в мэры города.

Я никогда над этим серьезно не задумывался, но вот последние события показали, что аудитория видит оппонентом Кличко Богдана. Я считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил - как первая ступень ракеты, которая выводит ее на орбиту, - я уже ее почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьезным, - сказал Богдан.

На уточняющий вопрос, будет ли баллотироваться Андрей Богдан в мэры столицы, глава Офиса президента отшутился.

Нет, я шучу, конечно. Но почему бы и нет? - добавил Богдан.

Ранее Факты ICTV писали о том, что мэр Киева Виталий Кличко начал консультации о досрочном прекращении полномочий Киевсовета.