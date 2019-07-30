Богдан не знает, кого Зеленский предложит в премьеры

Глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан утверждает, что не знает, чью кандидатуру на должность Премьер-министра будет предлагать глава государства Владимир Зеленский.

Об этом Богдан сказал во время брифинга во вторник, сообщает корреспондент Укринформа.

"Надо понять, эта процедура прописана законом. И сколько бы мы здесь с вами не думали, а я в такой же ситуации, как и вы, я знаю больше кандидатов... Какое решение примет Президент, я не знаю. Надо вообще понять, что в нашей команде все решения принимает Президент", - сказал Богдан.

Он добавил, что Зеленский проводит много встреч и собеседований "в том числе с кандидатами на соответствующие министерства, центральные органы власти".

Как сообщалось, Премьер-министр назначается на должность Верховной Радой по представлению Президента Украины. Представление о назначении главы правительства Президент вносит по предложению коалиции в Раде.

Зеленский заявлял, что видит Премьером профессионального экономиста, который никогда не возглавлял правительство или Верховную Раду и не был председателем парламентских фракций.

Между тем кандидатами на должность Премьер-министра в СМИ назывались бывший заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, экс-министр экономического развития Айварас Абромавичюс, экс-министр финансов, секретарь СНБО Александр Данилюк, заместитель главы Офиса Президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.