Богдан подав заяву про відставку з посади голови ОП, - ЗМІ

Заява була подана президенту Володимиру Зеленському сьогодні, 1 серпня

Глава Офісу президента України Андрій Богдан написав заяву про звільнення з обійманої посади за власним бажанням.

Заява була подана президенту Володимиру Зеленському сьогодні, 1 серпня, овідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власне джерело в ОП.

За даними джерел LIGA.net, це було умовою американської сторони для зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

У США, як відомо, йде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського, юристом якого був Богдан.

Нагадаємо, раніше у Зеленського повідомили, що Богдан не підпадає під люстрацію.