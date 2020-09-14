Богдан прийшов на допит у ДБР

Ексочільник Офісу президента Андрій Богдан прийшов на допит в Держбюро розслідувань.

"Я хочу зрозуміти, чому мене викликали. На сайті ДБР було повідомлення, що мене викликають після мого інтерв'ю і відомостей, які я там оголосив. Але сама справа була зареєстрована 19 серпня, коли інтерв'ю ще не снувало і не планувалося. Це свого роду шахрайство", - сказав він журналістам.

Богдан наголосив, що викликати його на допит за результатами інтерв'ю - це спосіб залякати, що його будуть переслідувати кримінальними справами.

"Абсолютно цього не боюся, знаю дуже добре і процес, і право. Дуже насолоджуюся проведенням допитів. Хочу сказати моїм опонентам, що у будь- якої людини в кримінальному процесі, крім обов'язків, є і права. Маю намір запропонувати слідчим провести одночасний допит, очну ставку з людьми, як ставлять під сумнів ті чи інші слова", - зазначив він.

Ексглава ОПУ додав, що бажання допитувати його - це "точно не бажання отримати докази, а бажання закрити рот".

Богдан зазначив, що продовжуватиме ходити на допити.

9 вересня було опубліковано інтерв'ю Дмитра Гордона з Андрієм Богданом. У ньому він, зокрема, заявив, що спецоперація українських спецслужб із затримання бойовиків ПВК Вагнера зірвалася після дзвінка з Офісу президента, що нинішнє оточення президента "перетворює його в Леоніда Брежнєва" і що Володимир Зеленський вибирає міністрів так само, як раніше вибирав акторів, - по "типажу".

Після інтерв'ю Держбюро розслідувань викликало Богдана на допит через його слова про нібито домовленості з Росією з питань статусу Криму, авіасполучення з РФ і обмін полоненими.