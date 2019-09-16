Богдан рассказал о "сумасшедших и психически больных" во фракции "Слуга народа"

Глава Офиса президента Андрей Богдан, комментируя жалобы нардепов от "Слуги народа", что ОП якобы хочет сделать из них "ручных зверьков", назвал депутатов "сумасшедшими" и "психически больными".

Об этом он заявил в интервью ВВС.

"Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует зверушкой - что же мы можем сделать", - подчеркнул он.

По мнению Богдана, конфликт будет нарастать.

"Вы не осознаете, как тяжело принимать такие решения. То есть 254 человека, большинство из которых пришли не из твоего круга общения. Абсолютное большинство. Надо понимать источники формирования этих списков, откуда взялись эти люди. Часть людей пришла реально из Фейсбука, как Лиза Богуцкая, часть людей мы в интернете искали: кто популярен в этом округе - мы ему звонили и спрашивали: "Идешь от нас? Завтра надо отнести документы". Есть и такие люди. Кого-то давали областные штабы, есть журналисты, которых нам рекомендовал наш пресс-центр, есть люди от BRDO, которых привел Алексей Гончарук, которых мы в жизни никогда не видели", - рассказал он.

По словам руководителя ОП, список "Слуги народа" является единственным, который сформировался без копейки денег.

"Никогда ни одна партия в Украине не формировала такой список. Конечно, там разные люди. Там есть люди, которые раньше на базаре продавали фрукты, там есть свадебные фотографы. Там разные люди. Часть нашей работы - это формировать из них команду. Они ссорятся, что-то не понимают, что-то требуют. Но пока они идут вместе к одной цели - мы все одна команда. Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды - наверное, мы будем расценивать его врагом", - резюмировал он, уточнив, что "мы очень демократичны к своим врагам".

Заметим, ранее "Украинская правда" сообщала, что ряд нардепов от "Слуги народа" являются недовольными проектом закона No1038 о внесении изменений в закон о статусе народного депутата, согласно которому могут лишать нардепов мандата за невхождение во фракцию, а также за прекращение членства во фракции.

Напомним, 10 сентября с трибуны Верховной Рады Ирина Геращенко назвала своих коллег от "Слуги народа" "зелеными человечками". "Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И полностью его перечеркивают", - сказала она. Заявление Геращенко вызвало бурную реакцию зала.

Позже регламентный комитет поддержал запрет Геращенко приходить в парламент в течение пяти пленарных дней. Фракция "ЕС" раскритиковала "изгнание" Геращенко и назвала это "первым звоночком окончания демократии".

В конце концов Верховная Рада решила не рассматривать вопрос отстранения Геращенко от пяти пленарных заседаний.