Богдан розповів за що "слуги" отримують зарплати у конвертах

Колишній голова Офісу президенту Андрій Богдан розповів, що народні депутати від "Слуги народу" отримують тисячі доларів у конвертах за "потрібні" голосування у Верховній Раді.

Про це він заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону, пише УП.

Богдан: "Там величезні бюджети. Звідки ж вони беруться? Звичайно ж, є якісь напрямки бізнесу, які дають "чорний" кеш. Чи працюють вони зараз з якимось персонажами, я за два цих роки не знаю. Не хочу ні на кого наговорювати.

Гордон: Депутатам від "Слуги народу" гроші в конвертах платять щомісячно?

Богдан: Ну, так. Я чув, що платять.

Гордон: За моїми даними, в НАБУ уже є всі документи. Люди задокументували це через своїх людей серед депутатів.

Богдан: Це довга історія. Я бачив, як це працює. Умовно, у депутата є зарплата, скажімо 20 тисяч не гривень, неофіційна. Якщо ти не голосуєш, то тебе штрафують і твоя зарплата зменшується.

За словами Богдана, заробітна плата нардепа СН залежить від того, чи проголосує він за "потрібний" законопроєкт. Колишній керівник ОП також заявив, що НАБУ не реагує на такі порушення, тому що в Україні досі немає керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Богдан вважає, що після призначення керівника САП почнуться "облави".

Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що в бюро є понад 10 заяв, у яких йдеться про отримання народними депутатами грошей "у конвертах".

Скороход підтвердила що у фракції "Слуга народу" видають зарплати у конвертах Гео Лерос розповів, хто наповнює "общак" Офісу президента.

За матеріалами Високий Замок.