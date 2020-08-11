Богдан розцінює підпал свого авто як погрозу від влади

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан прокоментував підпал свого автомобіля Tesla S і заявив, що розцінює це як погрозу від влади.

Як передає Укрінформ, про це Богдан написав у Фейсбуці.

"Оскільки це лише черговий момент в ряду кримінальних справ проти мене і моїх друзів і чорнушних хвиль у ЗМІ, я розцінюю це як погрозу від влади. Крім того, прослідковується певний символізм - рівно пів року з того часу як я щасливим звільнився з посади керівника Офісу Президента. Я розумію, що замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у найвищих владних кабінетах, проте, дорогенькі, кризові історії - моя робота. Перекладаю - це ви зараз бахнули керасінчіку у кастрік", - написав Богдан.

Він також оприлюднив відео з камери відеоспостереження, на якому видно момент підпалу.

Екскерівник ОП додав, що хоча втрата важка й автомобіль згорів вщент, він не сприймає це близько до серця. "Ну що ж, будемо зараз активно виводити вас на чисту воду і постараємось забезпечити вас комфортними умовами відбування покарання (про комфортні - не обіцяю)", - зазначив Богдан.

Як повідомляв Укрінформ, поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля у Дніпровському районі Києва. "Тесла", яку було пошкоджено вогнем, належить колишньому керівникові Офісу Президента Андрію Богдану.