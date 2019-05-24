Богдан утверждает, что никто никому не обещал открытых списков

Глава АП Андрей Богдан пообещал обнародовать стенограмму и видео встречи президента Владимира Зеленского с лидерами фракций Верховной Рады относительно роспуска парламента

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает "ДС".

"Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будет видно высказывания всех председателей фракций, которые поддерживали, а потом резко поменяли за ночь свое мнение", - заявил Богдан.

Глава АП добавил, что команда президента хотела лишь изъять из действующего закона о выборах нормы относительно мажоритарной системы.

"Мы вообще не касались списков. Мы хотели только из действующего закона исключить нормы, которые регулируют мажоритарную. Все", - утверждает он.

Богдан отметил, что Администрация президента получила "неожиданный урок", когда Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменениях выборного законодательства.

"Мы выучили этот урок. И я думаю, что мажоритарка вам не поможет и партия Слуга народа покажет достойные результаты не только в партийной системе, но и на мажоритарных округах", - сказал глава АП.

Отметим, ранее Богдан заявлял, что принятию избирательного кодекса с открытыми списками на выборах в Раду мешают сами нардепы. Об открытых списках в своей инаугурационной речи упоминал и Владимир Зеленский.