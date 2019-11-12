Богдан вызывает "слуг народа" к себе в кабинет из-за отказа голосовать, - нардеп

Глава Офиса президента Андрей Богдан вызывал к себе в кабинет депутатов фракции "Слуга народа" для "дачи пояснений" из-за отказа голосовать за законопроекты

Об этом сообщил представитель фракции большинства Антон Поляков, передает "ДС".

По словам Полякова, его лично Богдан вызывал к себе в кабинет, сообщает LB.ua.

Нардеп утверждает, что на этой встрече присутствовали также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Они дружно спрашивали меня, почему я проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кэшбеку. Такое было", - сказал Поляков.

Он отметил, что пояснял свою позицию им на встрече, добавив, что подобные переговоры проходили и с другими членами фракции.

Давид Арахамия также подтвердил журналистам факт такой встречи.

"Это не допрос. Это беседа относительно того, чтобы он высказал свою позицию. Вы же знаете, у нас есть законопроекты, которые были переданы как безотлагательные и по ним у нас были решения фракций. Господин Поляков эти решения фракции игнорирует. Хотелось узнать, почему он игнорирует, есть ли у него собственная позиция или он ангажирован другими группами влияния. Он пояснил, что у него есть позиция", - отметил он.