Богдана викликали на допит в ДБР

Андрія Богдана, колишнього очільника Офісу президента, викликали на допит у Державне бюро розслідувань. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що Богдана викликали у якості свідка, "з огляду на суспільну значущість порушених питань".

"9 вересня 2020 року в інтерв'ю одному з видань ексголова Офісу президента Андрій Богдан оприлюднив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами питань щодо статусу Криму, авіасполучення з Росією, обміну полоненими та ряду інших домовленостей, що непередбачені законами та нормативно-правовими актами або іншими директивами Верховного головнокомандувача Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, колишній голова ОП Андрій Богдан дав велике інтерв'ю вперше після відставки.

За понад чотири години своєї розмови з Дмитром Гордоном Богдан розповів багато цікавого про роботу команди президента Володимира Зеленського і про самого президента.