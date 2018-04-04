Богомолец напомнила, за что нужно уволить и посадить Супрун

Ольга Богомолец заявила, что Комитет ВР выступил за отставку Ульяны Супрун. Она также добавила, что за уничтожение системы здравоохранения страны необходимо также сажаты в тюрьму. Супрун уже отреагировала на идею уволить ее.

Новость передает "Пресса Украины".

Глава комитета парламента Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что Комитет ВР по вопросам здравоохранения поддержал увольнение исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Речь идет о поддержке проекта Постановления ВРУ No5642. Об этом Богомолец написала на своей странице в соцсети.

"В проекте Постановления в качестве причины указано острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности. Я поддержала проект постановления, но хочу заметить, что поводов для увольнения - гораздо больше, и надо разобраться, что стало причиной катастрофы в медицине - профессиональная непригодность и.о. министра или сознательная правительственная политика, ведь работу правительства в части здравоохранения также было признано Комитетом неудовлетворительной", - отметила Богомолец.

Она также представила претензии к руководству МОЗ. В частности, обратила внимание на стремительное вымирание населения, "утечку умов", а именно выезд врачей за границу, падение уровня вакцинации в стране и лечение украинцев за свой счет. Богомолец напомнила о недофинансировании лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также самую низкую в мире зарплату украинских медиков.

"Своевременное внедрение автономизации медицинских учреждений и принципа "деньги следуют за пациентом", утвержденных подготовленным мной законом No2002-VIII от 06.04.2017 - сорвано. Государственная программа борьбы с раком - провалена", - добавила она.

В длинном списке претензий к МОЗ Богомолец также указала на нарушения в ходе реализации проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", а также нелепый закон от МОЗ "О государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания населения" от 19.10.2017 No 2168-VIII, который нарушает сразу 10 статей Конституции Украины.

"Все это - полная картина той катастрофы, к которой привело нас всего за два последних года руководство МОЗ", - заявила Богомолец.

В своем посте она заметила, что кроме отставки Супрун необходимо открывать уголовные дела и привлечь к ответственности людей, которые уничтожили систему здравоохранения Украины. К слову, Ульяна Супрун уже отреагировала на решение Комитета РФ. По ее словам, она останется на посту. Кроме того, медреформатор поблагодарила людей, которые ее поддержали.

"Наша реформа идет в правильном направлении. Я хочу поблагодарить сотни людей, которые написали мне сообщения поддержки: народные депутаты, министры, премьер-министр мне даже позвонил", - заявила Супрун.

Как сообщалось ранее, радикал Олег Ляшко призвал уволить американку Супрун, Оданк премьер-министр Владимир Гройсман, наоборот, решил сделать ее полноценным министром здравоохранения.

Аня Мартинюк