Инна Богословская заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины в 2019 году.

"Эти президентские выборы будут историческими, потому что Украина уже исчерпала прошлый ресурс развития - и так, как сегодня, жить нельзя", - заявила она в своем первом обращении с Facebook.

"Я твердо решила не только идти на эти выборы, а победить на этих выборах", - заявила Богословская

"Я иду сознательно только на один срок. Мы две задачи: навести порядок в стране ... и открыть двери для тех молодых, которые должны прийти во власть. Они сами этого сделать не смогут " , - добавила она.

Напомним, бывший вице-премьер-министр Украины Роман Бессмертный заявил, что будет баллотироваться на пост президента .

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост президента Украины 2019 года.

Петр Порошенко заявил, что примет решение о баллотирования на второй президентский срок , когда стартует избирательный цикл.

Также, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что будет баллотироваться на выборах президента Украины в 2019 году.