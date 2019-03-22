Бойко заявил о готовности объединиться с Тимошенко

Кандидат в президенты от "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко заявил, что готов объединиться с теми, "кто будет с нами согласен, кто будет делать шаги для мира в стране и теми, кто будет защищать экономические интересы" избирателей.

Об этом он сказал в эфире программы "Пятый угол" на телеканале NewsOne.

Так, он не исключает коалиции с другими партиями, в частности с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко, при условии "если будет посыл к миру".

"Я считаю, наш избиратель заслуживает того, чтобы был создан единый оппозиционный фронт. Мы протянем им руку, если они поймут, что надо отвечать на запрос избирателя и объединяться ... Мы готовы к объединению в будущем, чтобы отстоять интересы избирателей", - отметил он.

90% бюллетеней для выборов президента Украины уже напечатано. Всего должны напечатать более 30441000 экземпляров. Печать круглосуточно продолжается уже две недели на полиграфкомбинате "Украина". Нынешний бюллетень будет самым длинным в истории президентских выборов Украины - длиной 80 сантиметров и с рекордным количеством кандидатов - 39 фамилий.

Напомним, с 31 декабря 2018 года в Украине официально стартовала президентская кампания. Кандидаты в президенты могли подавать документы на рассмотрение Центральной избирательной комиссии. Процедура регистрации завершилась 3 февраля. Официально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты.

Сами выборы назначены на 31 марта 2019 года. О кандидатах, которые примут участие в президентских гонках, читайте по ссылке. Также ТСН.иа предлагает ознакомиться с их декларациями по 2017 год, а еще сделал большой спецпроект, где максимально просто и с юмором отвечает на самые популярные вопросы относительно выборов.