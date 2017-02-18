Более 100 известных украинцев подписали обращение к вице-президенту США Майклу Пенсу

В обращении отмечаются: только приверженность ценностям, демократии и верховенству права сможет восстановить стабильную систему безопасности в мире.

Обращение команде вице-президента США в Мюнхене передала народный депутат Светлана Залищук, информирует еizvestia.com.

Среди подписантов письма - нардеп Мустафа Джемилев, писатель Сергей Жадан, епископ УГКЦ Борис Гудзяк, Ада Роговцева, Иосиф Зиссельс, Борис Тарасюк, Вячеслав Брюховецкий, Виталий Кличко, Михеил Саакашвили, Руслана Лыжичко и другие политики и общественные деятели.

В обращении говорится о том, что демократические государства не должны допустить, чтобы политика силы и политика "легитимных сфер интересов" вернулась на геополитическую сцену.

"Сегодня Украина борется за свою территориальную целостность и одновременно за европейские ценности и является мощным контрибутором в системе безопасности, что делает нас стратегическими партнерами с Соединенными штатами", - говорится в обращении.

В письме отмечается, что в настоящее время "демократия и мир в мире зависят от нашей солидарности и совместных действий".

Авторы обращения также начали флешмоб в соцсетях с хэштегом "Ценности прежде всего #valuesfirst, чтобы в очередной раз напомнить о борьбе Украины, которая все еще продолжается, и невозможности политики умиротворения агрессора.

По материалам Украинская правда