Более 100 известных украинцев подписали обращение к вице-президенту США Майклу Пенсу

В обращении отмечаются: только приверженность ценностям, демократии и верховенству права сможет восстановить стабильную систему безопасности в мире.
Обращение команде вице-президента США в Мюнхене передала народный депутат Светлана Залищук, информирует еizvestia.com.
Среди подписантов письма - нардеп Мустафа Джемилев, писатель Сергей Жадан, епископ УГКЦ Борис Гудзяк, Ада Роговцева, Иосиф Зиссельс, Борис Тарасюк, Вячеслав Брюховецкий, Виталий Кличко, Михеил Саакашвили, Руслана Лыжичко и другие политики и общественные деятели.
В обращении говорится о том, что демократические государства не должны допустить, чтобы политика силы и политика "легитимных сфер интересов" вернулась на геополитическую сцену.
"Сегодня Украина борется за свою территориальную целостность и одновременно за европейские ценности и является мощным контрибутором в системе безопасности, что делает нас стратегическими партнерами с Соединенными штатами", - говорится в обращении.
В письме отмечается, что в настоящее время "демократия и мир в мире зависят от нашей солидарности и совместных действий".
Авторы обращения также начали флешмоб в соцсетях с хэштегом "Ценности прежде всего #valuesfirst, чтобы в очередной раз напомнить о борьбе Украины, которая все еще продолжается, и невозможности политики умиротворения агрессора.
По материалам Украинская правда