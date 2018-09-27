Более половины депутатов в сентябре прогуляли часть заседаний Верховной Рады

В свою очередь 20 сентября в Раде был аншлаг, по сравнению за весь последний год.

Хотя в сентябре в парламенте состоялось 12 заседаний Верховной Рады, но лишь 43% народных депутатов (180 из 423) посетили все. Официально депутаты пропустили заседания Рады по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки.

По данным Комитета избирателей Украины, больше всего прогуливают работу депутаты из группы "Воля Народа", фракции "Оппозиционный блок" и группы "Возрождение". В среднем на заседаниях Рады отсутствовали по неизвестным причинам 38% депутатов "Воли Народа", 29% - "Оппозиционного блока" и 25% - "Возрождения".

В свою очередь самые высокие показатели посещаемости в Радикальной партии Олега Ляшко и Блока Петра Порошенко. В среднем на заседаниях отсутствовали 12% депутатов РПЛ, 14% - БПП, 16% - "Народного Фронта", 18% - "Батькивщины" и 22% - "Самопомочи".

Больше всего депутатов присутствовали на пленарном заседании 20 сентября, во время которого было назначено новых членов Центральной избирательной комиссии. На момент голосования в зале отсутствовали лишь 39 депутатов, что является лучшим показателем за весь 2018 год.

Как ранее сообщалось, по данным письменной и электронной регистрации одиннадцать депутатов не были ни на одном заседании. Среди них Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Лев Пидлисецкий, Юрий-Богдан Шухевич и Константин Жеваго. Традиционно не присутствовали в Раде депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Александр Онищенко и Сергей Клюев. Кроме того не посещали заседания Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении полномочий, а также Надежда Савченко, которую удерживают под стражей.

По материалам: Комитет избирателей Украины