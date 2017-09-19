Более половины законопроектов в Раде оказались некачественными (рейтинг популизма)

Законопроекты регистрируются с нечеткими, внутренне противоречивыми, нелогичными формулировками.

В среднем каждый второй законопроект Верховной Рады восьмого созыва получает отрицательные заключения Главного научно-экспертного управления парламента (ГНЭУ).

Как сообщает Комитет избирателей Украины, из 100 последних законопроектов, относительно которых ГНЭУ были предоставлены экспертные заключения (июнь- сентябрь), 57 получили отрицательную оценку управления. Их было рекомендовано вернуть на доработку или отклонить.

Комитет избирателей Украины

Среди причин отрицательных заключений - юридическое несовершенство законопроекта (положения являются нечеткими, внутренне противоречивыми, нелогичными), противоречие законопроекта другим законодательным актам, отсутствие необходимости в принятии законопроекта и тому подобное.

В целом ГНЭУ предоставило негативные выводы о 68% законопроектов "Батькивщины", зарегистрированных в течение 2017 года (с 1 января по 15 сентября). Из 60 инициатив 41 было рекомендовано вернуть на доработку или отклонить. У группы "Видродження" этот показатель составил 65% (26 из 40 законопроектов получили отрицательные заключения управления). Относительно других фракций показатели следующие: "Самопомич" - 64% некачественных законопроектов (40 из 62), БПП - 63% (91 из 143), НФ - 60% (63 из 105), Оппоблок - 58% (20 из 34), Радикальная партия - 56% (31 из 55), Воля народа - 55% (19 из 34).

Ранее Комитет избирателей Украины составил рейтинг работы лидеров фракций Верховной Рады в 2017 году (январь-май). На первом месте в рейтинге председатель фракции БПП - Артур Герасимов, на втором - глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, третье место разделили Олег Березюк ("Самопомич") и Олег Ляшко (Радикальная партия). Антилидерами рейтинга стали Юрий Бойко ("Оппозиционный блок") и Юлия Тимошенко ("Батькивщина").

