Более полусотни нардепов пропустили 90% голосований Рады в течение сессии

В течение восьмой сессии (февраль-июль) 53 народных депутата пропустили 90% голосований Верховной рады.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Всего на восьмой сессии было проведено 72 пленарных заседания, во время которых произошло 2239 голосований.

Указано, что большинство прогульщиков - члены группы "Видродження" (11 нардепов), "Оппозиционного блока" (15) и "Воля народа" (10).

Ни разу за сессию не голосовали пять парламентариев (не была нажато "за", "против" или "воздержался"), а именно: Евгений Бакулин, Дмитрий Ярош, Вячеслав Константиновский, Александр Онищенко и Сергей Клюев. Также среди ТОП-10 депутатов, которые почти не голосовали Константин Жеваго (принял участие в 0,36% голосований), Евгений Мураев (0,54%), Виталий Чепинога (0,63%), Вадим Рабинович (1,3% ), Ефим Звягильский (1,34%).

Кроме того, практически не голосовали Дмитрий Добкин (принял участие в 4,2% голосований), Сергей Кивалов (4,78%), Виталий Хомутынник (5,18%), Роман Зварыч (6,93%), Наталья Королевская (7 82%), Олесь Довгий (9,42%), Нестор Шуфрич (9,6%), Михаил Поплавский (9,6%).

При этом отдельные парламентарии приняли участие почти во всех голосования ВР: Иван Спорыш (99,82%), Михаил Бондарь (99,42%) и Виктор Пинзеник (99,29%).

Напомним, ранее в КИУ рассказали, что фракции "Народный фронт" (НФ), "Радикальная партия Олега Ляшко" и "Блок Петра Порошенко" (БПП) чаще голосуют за принятые законы.

В июле 14 депутатов Верховной рады не проголосовали ни разу.