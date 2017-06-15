Больше всего для децентрализации в Украине сделал в свое время президент Кучма – Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что для местного самоуправления и развития децентрализации в Украине больше всего сделал президент Украины Леонид Кучма.

"Если быть абсолютно честным, то необходимо сказать, что больше всего для развития местного самоуправления в нашей стране сделал второй президент Украины Леонид Данилович Кучма - это очевидный факт. При нем была принята Конституция, при нем был принят закон "О местном самоуправлении", который впервые дал нам возможность подойти к вопросу местного самоуправления", - сказал он в ходе выступления на Межрегиональной конференции по вопросам внедрения реформы децентрализации в Украине в четверг в Запорожье.

По словам В.Гройсмана, после президентства Л.Кучмы и до 2014 года полномочия у местных властей только забирали, фактически проводя централизацию.