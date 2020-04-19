Большинство украинцев осознали опасность и оставались дома - пресс-секретарь Зеленского

большинстве регионов Украины после пасхальных праздников не ожидается масштабной вспышки коронавируса.

Об этом сообщила в Facebook спикер президента Украины Юлия Мендель, отметив, что большинство украинцев осознали опасность и оставались дома, однако в некоторых областях карантин существенно нарушали.

Она подчеркнула, что всего 130 тысяч верующих посетили храмы, при том, что в прошлом году в церкви на Пасху пришли около 7,5 миллионов человек.

"Конечно, кое-где ситуация выходила из-под контроля, как, например, в Святогорске на Донеччине, где в церкви, не соблюдая правила защиты, без масок и дистанцирования, собралось около 300 человек. К сожалению, теперь мы должны быть готовы уже через неделю ожидать вспышки COVID-19 в Святогорске. Нарушение происходили и в других регионах", - рассказала Мендель.

Пресс-служба Зеленского отметила, что президент держит на личном контроле вопросы соблюдения карантина во время пасхальных богослужений.

"На данный момент в большинстве областей страны ситуация спокойная и контролируемая, встречаются единичные случаи нарушения карантина, на которые уже отреагировали правоохранительные органы", - сказано в сообщении.

Однако в нескольких регионах, к сожалению, были нарушения. По данным Национальной полиции, богослужения проводились в 13 658 храмах во всех областях Украины. Участие в них приняли почти 130 тыс. граждан. Лишь в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей было зафиксировано нарушение карантинных ограничений, в частности чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты. Больше всего нарушений - в Донецкой области, там начато уголовное производство. В Запорожской, Ровенской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола.