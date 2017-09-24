Большую часть высоких зарплат новых украинских чиновников будут составлять надбавки

Реформаторы кричат о том, что у новых чиновников будут высокие зарплаты, но забывают упомянуть о том, что подход к их оплате труда останется не европейским. 30% оплаты их труда будет составлять оклад, а 70% - надбавки за особо важные работы. О системе оплаты работы новых чиновников в интервью ZN.UA рассказал министр Кабинета министров Александр Саенко.

В рамках реформы госуправления проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает на содержание госслужащих 758,3 миллионов гривень. Согласно утвержденным Минфином штатным расписаниям, пяти министерствам в год понадобится 215 миллионов 175 тысяч гривень. При этом оклад одного генедиректора директората варьирует в пределах от 7 до 9,5 тысяч гривень. И, с учетом надбавок за выполнение особо важных работ, может достигать 53 тысяч гривень. Последние в проекте бюджета на 2018 не предусмотрены.

"Систему оплаты работы новых госслужащих мы предусмотрели в поданных изменениях, в том числе в Законе "О госслужбе", чтобы на 2018 год оставить право Кабмину устанавливать эти надбавки. Это что касается юридической стороны. Что касается Закона о госбюджете, то на эту реформу в целом (и на первую, и на вторую волну), по подсчетам Минфина, заложен 1 миллиард 489 миллионов гривень. Эта сумма состоит из двух частей: 20 миллионов евро в переводе в гривны - техническая помощь ЕС, остальное будет покрываться из госбюджета. Мы считаем, что этих денег будет достаточно, чтобы завершить в следующем году трансформацию всех министерств", - пояснил Саенко.

Вопрос надбавок для чиновников в Украине стоит уже давно. Маленький оклад и большие надбавки, которые регулирует руководитель, дают возможность для манипуляций работником, в том числе политически. Несмотря на явно "неевропейский" подход в данном вопросе, в Кабмине все равно планируют оставить высоким чиновникам возможность держать госслужащих на крючке надбавки.

"Когда мы готовили Закон "О госслужбе", была принята модель "70 на 30", то есть оклад должен состоять из 70% зарплаты, и не более 30% - дополнительные надбавки. Эта модель наиболее объективна. Но сейчас у нас в системе оплаты труда существуют очень большие разрывы и дисбалансы между разными государственными категориями. Сейчас в законе заложена норма минимального оклада, равная двум прожиточным минимумам. До конца года, согласно Стратегии, мы должны представить новую концепцию оплаты труда госслужащих. Поэтому для поэтапного повышения зарплаты госслужащего, с одновременной оптимизацией и упорядочиванием функций и численности, мы оставили Кабмину инструмент, с помощью которого, до того, как мы выйдем на финальную модель, можно устанавливать надбавки", - прокомментировал данный момент министр.

По мнению Саенко, по мере реформирования госаппарата, расходы на содержание госуправления будут снижаться. К моменту завершения реформы они и вовсе выйдут на уровень "нормальных, конкурентных зарплат".

"По завершении реформы, рассчитанной до 2020 года, мы все-таки должны выйти на модель госслужбы с объективно упорядоченной численностью госслужащих, с нормальными конкурентными зарплатами, которые будут полностью покрываться из госбюджета", - подчеркнул чиновник.

Подробней о повышенной оплате труда новых чиновников читайте в интервью Александра Саенко в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".