Бондаренко відповів на звинувачення Зеленського

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у своєму відеозверненні біля пам'ятника Борцям за незалежність України відповів на звинувачення з боку президента України Володимира Зеленського у "популізмі" і "бандитизмі".

- На пресконференції наш президент Володимир Зеленський каже, що міський голова (Черкас, - ред.) недостатньо бореться з епідемією коронавірусу. То я хотів би сказати: пане Президент! Я під час епідемії був тут, з черкащанами. Я хотів би вас спитати, де ви були в 2013-14-му, коли я був на Майдані і здобував незалежність українського народу, коли ви танцювали на корпоративах.

Ви кажете, що я мер-бандит. Ну, ви знаєте, всі ті кримінальні справи, які порушували проти мене, їх порушували за мою політичну діяльність. В тому числі за те, що ви стали президентом. І я хочу сказати: я тут, стою біля пам'ятника борцям за волю України. І буду стояти до кінця, скільки б мені "привітів" не передавали. І я хочу сказати, що вам на місцевих виборах у Черкасах немає чого ловити. Хоч ви там розповідаєте, що це ваша принципова справа. Ми вас тут чекаємо, пане Президент! - сказав Бондаренко.

ПроЧЕРК.інфо

http://procherk.info