Борис Джонсон вважає, що вторгнення РФ в Україну стане поразкою для Путіна

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що можливе вторгнення Росії до України стане поразкою для президента РФ Володимира Путіна.

Про це він сказав на спільній із президентом Володимиром Зеленським пресконференції, передають Українськi Новини.

"Потенційне вторгнення було б поразкою для президента Путіна, який каже, що піклується про інтереси українського народу", - заявив Джонсон.

Він зазначив, що Велика Британія направила військову допомогу Україні, зокрема ракетні системи.

Крім того, ухвалено рішення про виділення Україні 88 млн фунтів додаткового фінансування для енергетичної незалежності.

Також Джонсон заявив, що Британія підготувала пакет санкцій проти Росії та її громадян у разі вторгнення в Україну.

Прем'єр Великої Британії заявив, що народ України сам має право вибирати, як йому керувати та до якої організації долучатися.

Він закликав Росію обрати шлях дипломатії у цій ситуації, а не військовий.

Як повідомляли Українськi Новини, Джонсон перебуває з візитом в Україні на знак підтримки через зростання напруженості біля кордонів країни з Росією.

13 січня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр- міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, в якій обговорив ситуацію на кордонах України та мирні ініціативи країни.

13 грудня 2021 року Джонсон у телефонній розмові попередив президента Росії Володимира Путіна про наслідки за будь-які дестабілізуючі дії проти України.