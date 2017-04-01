Борис Ложкин задекларировал коллекцию картин, книг и беговую дорожку

Секретарь Национального инвестиционного совета и экс-глава Администрации Президента Украины Борис Ложкин подал электронную декларацию. Об этом сообщила его пресс-секретарь Мария Попова.

Согласно декларации Бориса Ложкина, в 2016 году совокупный доход его и членов его семьи составил 13 млн. 587 тыс. 783 грн. Из них зарплата Ложкина составила 165 тыс. 731 грн., проценты от банковских вкладов Ложкина - 43 тыс. 664 грн., доход от отчуждения движимого имущества - 2 млн. 340 тыс.грн. Жена Ложкина Надежда Шаломова и мать Лариса Ложкина заработали в 2016 году 11 млн. 38 тыс. 388 грн. Источниками доходов стали заработная плата, пенсия, проценты, дивиденды, доход от предоставления имущества в аренду и отчуждение недвижимого имущества, а также страховые выплаты.

На банковских счетах Бориса Ложкина находится 12 млн. 128 тыс. 641 грн., 4226 долл. США и 1166 евро. Также Борис Ложкин задекларировал наличными 7 млн. 403 тыс. 500 грн., 745 тыс. долл. США, 362 тыс. евро и 198 тыс. 500 фунтов стерлингов.

Борис Ложкин также имеет средства, одолженные третьим лицам, в размере 63 млн. 893 тыс. 650 грн. В собственности Бориса Ложкина находится два земельных участка площадью 510 и 1201 кв. м. в Киевской области, садовый (дачный) дом площадью 534,3 кв. м. в Киевской области, квартира в Киеве площадью 290,5 кв. м., часть квартиры в Харькове площадью 33 кв. м., а также два машиноместа в Киеве площадью 10,3 и 10,4 кв. м. соответственно.

С транспортных средств Б. Ложкин владеет автомобилем Lexus LX-570 2013 года выпуска. Борис Ложкин также принадлежит благотворительная организация Благотворительный фонд Бориса Ложкина. В 2015-2016 гг. Благодаря проведению благотворительных аукционов Фонд Бориса Ложкина аккумулировал 13 млн. 678 тыс. Грн., На которые была приобретена уникальная современная аппаратура для Центра детской кардиологии и кардиохирургии, возглавляемого Ильей Емцем.

Кроме того, Ложкин задекларировал коллекцию картин и скульптур современных украинских художников в количестве 101 единицы, коллекцию картин и скульптур 19-20 столетия (художники украинской эмиграции и другие), коллекцию книг 19-20 века из 46 единиц, беговую дорожку, 8 часов 5 памятных монет "25 лет независимости Украины", общей стоимостью 654 тыс. 700 грн., приобретенных в 2016 году, а также комплект кухонной мебели и мебель в кабинет.

Борис Ложкин также право собственности на ряд нематериальных активов. В частности, книгу "Четвертая республика", а также на 19 торговых марок или коммерческих наименований.

В разделе "Финансовые обязательства" Ложкин указал обязательства по договорам страхования на общую сумму 96 тыс. 463 грн.

В собственности жены Бориса Ложкина Надежды Шаломовой находится нежилое помещение в г.. Киеве площадью 742,3 кв. м. Также Шаломова обладает двумя автомобилями - Аudi A8 и Lexus LX570 2013 выпуска.

Надежда Шаломова владеет акциями ЗАО "Медтехсервис" номинальной стоимостью 246 тыс. 862 грн. 18 коп., А также взнос в размере 50% от общего капитала ООО "БТД" стоимостью 14 тыс. 250 грн. В ее собственности также находится четверо часов и ряд ювелирных изделий. На банковских счетах Шаломовой - 41 тыс. 767 грн.

Надежда Шаломова также имеет средства, одолженные третьим лицам, в размере 1 млн. Долл. США. Также у Шаломовой есть финансовые обязательства по договорам страхования на сумму 220 тыс. 700 грн.

В собственности матери Бориса Ложкина Ларисы Ложкиной находится два земельных участка площадью 10000 кв. м. каждая в Киевской области, а также часть квартиры в Харькове площадью 33 кв. м.На банковском счету Ларисы Ложкиной - 9 тыс. 950 грн.